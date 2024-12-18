Кім спрогнозував, коли завершиться війна

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Активні бойові дії в Україні можуть завершитися вже навесні 2025 року. Принаймні, так вважає начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про це в інтерв'ю виданню "Новини-N" повідомив сам очільник Миколаївської області.

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"Я хочу вірити, що приблизно з січня до березня. Ну, хай буде не до березня, а до квітня. У цьому проміжку, з січня до квітня", — цитує видання слова Віталія Кіма.

Інші прогнози щодо завершення війни

Зазначимо, що The New York Times вважає, 2025 рік став би роком мирних перемовин незалежно від того, хто отримав би перемогу на президентських виборах у США. На думку оглядача видання Джуліана Барнса, головною причиною цього є нестача військ в обох сторін і дедалі більші складнощі з мобілізацією додаткових резервів.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитували одеситів, як вони бачать завершення війни. Також ми повідомляли, чи готова РФ до перемовин і на що здатний санкційний тиск Євросоюзу.