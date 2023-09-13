Завтра часть Одессы останется без газа: список адресов
Завтра, 14 сентября, в части Одессы отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает АО "Одессагаз".
"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Ефимова, 32 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 14.09.2023 будет отключено газоснабжение. Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит извинения у жителей города за временно доставленные неудобства. О пуске газа будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Где не будет газа
Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам.
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Напомним, в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.
Отметим, в Украине потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не способные их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.
Кроме того, в Украине право на жилищные субсидии обладают малообеспеченными гражданами. В некоторых случаях возможно увеличение размера пособия на оплату коммунальных услуг.