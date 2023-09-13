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Завтра частина Одеси залишиться без газу: перелік адрес

13 вересня 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Завтра частина Одеси залишиться без газу: перелік адрес
Газова конфорка. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 14 вересня, в частині Одеси відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

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"У зв'язку з виконанням  аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою:  вул. Єфімова, 32 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 14.09.2023р. буде відключене газопостачання. Управління експлуатації газового господарства м. Одеси просить вибачення у жителів міста за тимчасово доставлені незручності. Про пуск газу буде повідомлено додатково", — йдеться в повідомленні. 

Де не буде газу

Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами. 

Відключення газу в Одесі. Фото: скриншот
Відключення газу в Одесі. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох запитання, чи повернуть старий пристрій після повірки й в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Зазначимо, в Україні споживачі, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг і не здатні їх погасити, можуть укласти договір про реструктуризацію (розстрочення). Зокрема, у Києві зросла кількість таких угод.

Крім того, в Україні право на житлові субсидії мають малозабезпечені громадяни. Водночас у деяких випадках можливе збільшення розміру допомоги на оплату комунальних послуг.

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