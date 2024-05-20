Завтра часть центральных улиц будет без воды — кому из одесситов нужно подготовиться
Завтра, 21 мая, с самого утра у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где не будет воды
- Ольгиевская, 14 — 24;
- Княжеская, 2 — 30;
- Сеченова — все дома;
- Новосельского, 2 — 32 и 1 — 17;
- Старопортофранковская, 1 — 29;
- Коблевская, 2 — 22;
- Вильгельма Габсбурга — все дома.
Воды не будет с 9:00 до 23:50.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
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