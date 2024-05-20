Завтра часть центральных улиц будет без воды — кому из одесситов нужно подготовиться

В некоторых домах Одессы отсутствует водоснабжение 21 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 мая, с самого утра у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

Читайте также:

Где не будет воды

Ольгиевская, 14 — 24;

Княжеская, 2 — 30;

Сеченова — все дома;

Новосельского, 2 — 32 и 1 — 17;

Старопортофранковская, 1 — 29;

Коблевская, 2 — 22;

Вильгельма Габсбурга — все дома.

Воды не будет с 9:00 до 23:50.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



Мы также писали, что в Украине граждане продолжают накапливать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чем подвергают себя угрозе отключения услуги. Эксперты рассказали, как безопасно избавиться от долговой ямы за пять лет.