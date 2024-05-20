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Завтра частина центральних вулиць буде без води — кому з одеситів треба підготуватись

20 травня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Завтра частина центральних вулиць буде без води — кому з одеситів треба підготуватись
В деяких будинках Одеси буде відсутнє водопостачання 21 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра, 21  травня, від самого ранку у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що  час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • Ольгіївська, 14 — 24;
  • Князівська, 2 — 30;
  • Сеченова — усі будинки;
  • Новосельського, 2 — 32 та 1 — 17;
  • Старопортофранківська, 1 — 29;
  • Коблевська, 2 — 22;
  • Вільгельма Габсбурга — усі будинки.
    Води не буде з 9:00 до 23:50.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Ми також писали, що в Україні громадяни продовжують накопичувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, чим наражають себе на загрозу відключення послуги. Експерти розповіли, як безпечно позбутися боргової ями за п'ять років.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
Одеська область
водопостачання
Новини Одеси
відсутність води

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