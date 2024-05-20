Завтра частина центральних вулиць буде без води — кому з одеситів треба підготуватись
Завтра, 21 травня, від самого ранку у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- Ольгіївська, 14 — 24;
- Князівська, 2 — 30;
- Сеченова — усі будинки;
- Новосельського, 2 — 32 та 1 — 17;
- Старопортофранківська, 1 — 29;
- Коблевська, 2 — 22;
- Вільгельма Габсбурга — усі будинки.
Води не буде з 9:00 до 23:50.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
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