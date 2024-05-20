Завтра частина центральних вулиць буде без води — кому з одеситів треба підготуватись

В деяких будинках Одеси буде відсутнє водопостачання 21 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 травня, від самого ранку у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Ольгіївська, 14 — 24;

Князівська, 2 — 30;

Сеченова — усі будинки;

Новосельського, 2 — 32 та 1 — 17;

Старопортофранківська, 1 — 29;

Коблевська, 2 — 22;

Вільгельма Габсбурга — усі будинки.

Води не буде з 9:00 до 23:50.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



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