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Завтра ожидается отключение света — как будут работать графики в Одесской области

28 июля 2024 23:43
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ДТЭК опубликовал график отключений света в Одесской области на 29 июля
Ночной город. Фото иллюстративное: Pixel
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в понедельник, 29 июля, почасовые отключения электроэнергии будут применяться с 16:00 до конца суток. Абоненты должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Стабилизационные графики для первой группы
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для второй группы
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.

Стабилизационные графики для третьей группы
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для четвертой группы
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-боту в Viber;
  • чат-боту в Telegram;
  • частные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Стабилизационные графики для пятой группы
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Стабилизационные графики для шестой группы
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Мы писали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

Одесса электроэнергия Одесская область Укрэнерго Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

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