Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Завтра очікується відключення світла — як працюватимуть графіки в Одеській області arrow

Завтра очікується відключення світла — як працюватимуть графіки в Одеській області

28 липня 2024 23:43
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ДТЕК опублікував графік відключень світла на Одещині на 29 липня
Нічне місто. Фото ілюстративне: Pixel
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у понеділок, 29 липня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися з 16:00 і до кінця доби. Абоненти мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку. 
Стабілізаційні графіки для першої групи
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для другої групи
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно.

Стабілізаційні графіки для третьої групи
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для четвертої групи
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Стабілізаційні графіки для п'ятої групи
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для шостої групи
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Ми писали, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

Одеса електроенергія Одеська область Укренерго Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ