Часть Приморского района 22 ноября будет без воды.

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

В пятницу, 22 ноября, тысячи жителей Одессы останутся без воды на весь день. Причина — ремонтные работы на аварийных объектах водопровода, запланированные на четверг, были перенесены из-за погодных условий. Снабжение коммунальщики обещают возобновить поздно вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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С 9:30 до 23:50 воды не будет на таких улицах:

пер. Валерия Лобановского (Матросова);

Семинарская;

пр-т Шевченко;

Решата Аметова (Романа Кармена);

Независимости (Армейская);

пер. Шампанский;

проспект Леси Украинки;

Французский бульвар;

Довженко;

пер. Ботанический.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Приморского района

Добавим, что в настоящее время в Приморском районе функционирует 7 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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