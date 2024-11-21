Часть Приморского района 22 ноября будет без воды.

Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов
В пятницу, 22 ноября, тысячи жителей Одессы останутся без воды на весь день. Причина — ремонтные работы на аварийных объектах водопровода, запланированные на четверг, были перенесены из-за погодных условий. Снабжение коммунальщики обещают возобновить поздно вечером.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе в четверг
С 9:30 до 23:50 воды не будет на таких улицах:
- пер. Валерия Лобановского (Матросова);
- Семинарская;
- пр-т Шевченко;
- Решата Аметова (Романа Кармена);
- Независимости (Армейская);
- пер. Шампанский;
- проспект Леси Украинки;
- Французский бульвар;
- Довженко;
- пер. Ботанический.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Приморского района
Добавим, что в настоящее время в Приморском районе функционирует 7 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Раньше мы рассказывали, как живут жители Николаева в условиях отсутствия воды. Также мы писали сколько стоит куб воды в украинских городах.
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