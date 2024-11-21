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Завтра в одному з районів Одеси не буде води — адреси бюветів

21 листопада 2024 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Частина Приморського району 22 листопада буде без води — адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 22 листопада, тисячі мешканців Одеси залишаться без води на весь день. Причина — ремонтні роботи на аварійних об'єктах водопроводу, заплановані на четвер, перенесли через погодні умови. Постачання комунальники обіцяють поновити пізно ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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З 9:30 до 23:50 води не буде на таких вулицях:

  • пров. Валерія Лобановського (Матросова); 
  • Семінарська; 
  • пр-т Шевченка; 
  • Решата Аметова (Романа Кармена); 
  • Незалежності (Армійська); 
  • пров. Шампанський;
  • проспект Лесі Українки; 
  • Французький бульвар; 
  • Довженко; 
  • пров. Ботанічний.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Приморського району

Додамо, що наразі у Приморському районі функціонує 7 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Раніше ми розповідали, як живуть мешканці Миколаєва в умовах відсутності води. Також ми писали, скільки коштує куб води в українських містах.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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