Частина Приморського району 22 листопада буде без води — адреси

У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik

У п'ятницю, 22 листопада, тисячі мешканців Одеси залишаться без води на весь день. Причина — ремонтні роботи на аварійних об'єктах водопроводу, заплановані на четвер, перенесли через погодні умови. Постачання комунальники обіцяють поновити пізно ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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З 9:30 до 23:50 води не буде на таких вулицях:

пров. Валерія Лобановського (Матросова);

Семінарська;

пр-т Шевченка;

Решата Аметова (Романа Кармена);

Незалежності (Армійська);

пров. Шампанський;

проспект Лесі Українки;

Французький бульвар;

Довженко;

пров. Ботанічний.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Приморського району

Додамо, що наразі у Приморському районі функціонує 7 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Раніше ми розповідали, як живуть мешканці Миколаєва в умовах відсутності води. Також ми писали, скільки коштує куб води в українських містах.