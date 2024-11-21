Частина Приморського району 22 листопада буде без води — адреси

Завтра в одному з районів Одеси не буде води — адреси бюветів
У п'ятницю, 22 листопада, тисячі мешканців Одеси залишаться без води на весь день. Причина — ремонтні роботи на аварійних об'єктах водопроводу, заплановані на четвер, перенесли через погодні умови. Постачання комунальники обіцяють поновити пізно ввечері.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі у четвер
З 9:30 до 23:50 води не буде на таких вулицях:
- пров. Валерія Лобановського (Матросова);
- Семінарська;
- пр-т Шевченка;
- Решата Аметова (Романа Кармена);
- Незалежності (Армійська);
- пров. Шампанський;
- проспект Лесі Українки;
- Французький бульвар;
- Довженко;
- пров. Ботанічний.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Приморського району
Додамо, що наразі у Приморському районі функціонує 7 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Раніше ми розповідали, як живуть мешканці Миколаєва в умовах відсутності води. Також ми писали, скільки коштує куб води в українських містах.
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