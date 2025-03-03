Сбор на ядерку Гороховского - подробности

Олег Гороховский. Фото: Сергей Владыкин для "Минфина".

После спора Трампа и Зеленского в Белом доме соучредитель Monobank Олег Гороховский открыл сбор "на ядерку". Менее чем за сутки было собрано более 27 миллионов гривен.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Сумму в 27 миллионов удалось собрать благодаря 127 357 людям. Все собранные средства планируют потом передать одесскому волонтеру Сергею Стерненко. Если кого-то такое изменение "целевого назначения" не устраивает, можно написать завтра до 20:00 в поддержку для возврата денег, говорится в сообщении. Однако соучредитель Monobank отметил, что речь идет не о настоящей ядерке, поскольку это лишь метафора.

"Я не знаю, как сделать "ядерку", но это и не было целью сбора. Целью сбора было показать — что мы едины, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость и наше единство и есть наша "Ядерка", которую невозможно уничтожить даже другой ядеркой", — пишет Олег Гороховский.

Напомним, недавно мы писали о том, что Европа рассматривает варианты для достижения конца войны. А также о новых высказываниях Дональда Трампа.