Сбор на ядерку Гороховского - подробности

Сбор на ядерку — Гороховский передаст деньги одесскому волонтеру
После спора Трампа и Зеленского в Белом доме соучредитель Monobank Олег Гороховский открыл сбор "на ядерку". Менее чем за сутки было собрано более 27 миллионов гривен.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Куда пойдут деньги
Сумму в 27 миллионов удалось собрать благодаря 127 357 людям. Все собранные средства планируют потом передать одесскому волонтеру Сергею Стерненко. Если кого-то такое изменение "целевого назначения" не устраивает, можно написать завтра до 20:00 в поддержку для возврата денег, говорится в сообщении. Однако соучредитель Monobank отметил, что речь идет не о настоящей ядерке, поскольку это лишь метафора.
"Я не знаю, как сделать "ядерку", но это и не было целью сбора. Целью сбора было показать — что мы едины, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость и наше единство и есть наша "Ядерка", которую невозможно уничтожить даже другой ядеркой", — пишет Олег Гороховский.
Напомним, недавно мы писали о том, что Европа рассматривает варианты для достижения конца войны. А также о новых высказываниях Дональда Трампа.
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