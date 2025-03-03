Збір на ядерку Гороховського - подробиці

Збір на ядерку — Гороховський передасть гроші одеському волонтеру
Після суперечки Трампа і Зеленскього у Білому домі співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір "на ядерку". Менш ніж за добу було зібрано понад 27 мільйонів гривень.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Куди підуть гроші
Суму у 27 мільйонів вдалося зібрати завдяки 127 357 людям. Усі зібрані кошти планують потім передати одеському волонтеру Сергію Стерненку. Якщо когось така зміна "цільового призначення" не влаштовує, можна написати завтра до 20:00 у підтримку для повернення коштів, йдеться у повідомленні. Проте співзасновник Monobank зауважив, що йдеться не про справжню ядерку, оскільки це лише метафора.
"Я не знаю, як зробити "ядерку", але це й не було метою збору. Метою збору було показати — що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність, і наша єдність і є наша "ядерка", яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою", — пише Олег Гороховський.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Європа розглядає варіанти для досягнення кінця війни. А також про нові висловлювання Дональда Трампа.
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