Збір на ядерку Гороховського - подробиці

Олег Гороховський. Фото: Сергій Владикин для "Мінфіну".

Після суперечки Трампа і Зеленскього у Білому домі співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір "на ядерку". Менш ніж за добу було зібрано понад 27 мільйонів гривень.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Суму у 27 мільйонів вдалося зібрати завдяки 127 357 людям. Усі зібрані кошти планують потім передати одеському волонтеру Сергію Стерненку. Якщо когось така зміна "цільового призначення" не влаштовує, можна написати завтра до 20:00 у підтримку для повернення коштів, йдеться у повідомленні. Проте співзасновник Monobank зауважив, що йдеться не про справжню ядерку, оскільки це лише метафора.

"Я не знаю, як зробити "ядерку", але це й не було метою збору. Метою збору було показати — що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність, і наша єдність і є наша "ядерка", яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою", — пише Олег Гороховський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Європа розглядає варіанти для досягнення кінця війни. А також про нові висловлювання Дональда Трампа.