Кроме оружия Украине следует решить внутренние вопросы, - эксперт

Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт
Европейское сообщество серьезнее смотрит на войну России против Украины , видя суровое сопротивление нашей армии. Кроме того, Украине нужно постоянно пополнять запасы оружия, стоит сначала решить неотложные вопросы в Министерстве обороны.
В каком оружии нуждается Украина и когда сможет получить ее журналистка Новости.LIVE выясняла с военным экспертом Андреем Савченко.
-
Последние заявления путина несут угрозу для человечества, — Роблес
-
Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумщины: что известно
-
У берегов Италии произошла авария корабля с мигрантами: более 30 погибших
-
"Николаевводоканал" скоро получит хлор для очистки воды
-
Прожорливая россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов
-
Оккупанты за сутки 34 раза атаковали Донецкую область: повреждены дома, школы и больница
-
Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи
-
В Гааге обсудили использование искусственного интеллекта в военных целях: до чего договорились
-
Президент Чехии спрогнозировал, какой будет россия после завершения войны
-
Весенняя посевная: что и сколько будут сеять в Одесской области
"Официальные заявки были от Германии, что в конце марта будут поставки танков Leopard-1, заводы уже приступают к выполнению работ. Есть вопрос, который уже решается с боеприпасами. ЕС решил создать единое руководство по закупке боеприпасов у разных государств-производителей", — рассказал. Андрей Савченко.
То есть предполагается, что финансирование будет в одних руках. Европейский союз создаст структуру, которая будет покупать вооружение в Украине. Эксперт акцентирует внимание на том, если оружие используется в наступлении, то следует ожидать поломок, а запасы нужно восстанавливать.
Война – это люди
Савченко подчеркнул, что международное общество более серьезно реагирует на войну и делает существенные шаги в поставках оружия. Мешают это делать быстро — ресурсы, которые имеют партнеры.
"Жозеп Боррель заявил, что "Мы находимся в состоянии войны". Запад наконец понял это и будет помогать. Хочется, чтобы Украина думала о себе. У нас возникла проблема в некомпетентности некоторых наших военных начальников, типа министра обороны. Потому что Министерство обороны должно заниматься вопросами снабжение обеспечения Вооруженных сил", — отметил военный эксперт.
Украина должна думать о себе
Савченко напомнил скандал о закупках продовольствия. Эксперт считает, что состав министерства некомпетентен во многих стратегических вопросах.
"У нас практически Министерство обороны не выступает заказчиком для Укроборонпрома. Сегодня все работают на войну, и если у нас необученные люди, то их надо менять. Запад занял позицию, что россия должна в ближайшее время потерпеть поражение. И учитывая все, у нас все получится. Суть должна стоять не в освобождении территории, а в уничтожении группировок врага", — сказал эксперт Савченко.
Несмотря на ситуацию с оружием, которое постепенно приходит в Украину, наши успехи на поле боя есть. По словам Андрея Савченко, мы активно уничтожаем врага, и официальные цифры по количеству убитых россиян можно умножать на 4.
24 февраля была годовщина полномасштабного вторжения, а победы до сих пор не видны. Чтобы получить преимущество над россией, Украине нужно дальнобойное оружие и лояльность Запада к ударам большой дальности. В этом убежден Дэвид Гастингс Данн, профессор международной политики на кафедре политологии и международных исследований Бирмингемского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новости.LIVE .