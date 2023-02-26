Кроме оружия Украине следует решить внутренние вопросы, - эксперт

К лету Украина должна подготовить наступательный потенциал

Европейское сообщество серьезнее смотрит на войну России против Украины , видя суровое сопротивление нашей армии. Кроме того, Украине нужно постоянно пополнять запасы оружия, стоит сначала решить неотложные вопросы в Министерстве обороны.

В каком оружии нуждается Украина и когда сможет получить ее журналистка Новости.LIVE выясняла с военным экспертом Андреем Савченко.

"Официальные заявки были от Германии, что в конце марта будут поставки танков Leopard-1, заводы уже приступают к выполнению работ. Есть вопрос, который уже решается с боеприпасами. ЕС решил создать единое руководство по закупке боеприпасов у разных государств-производителей", — рассказал. Андрей Савченко.

То есть предполагается, что финансирование будет в одних руках. Европейский союз создаст структуру, которая будет покупать вооружение в Украине. Эксперт акцентирует внимание на том, если оружие используется в наступлении, то следует ожидать поломок, а запасы нужно восстанавливать.

Война – это люди

Савченко подчеркнул, что международное общество более серьезно реагирует на войну и делает существенные шаги в поставках оружия. Мешают это делать быстро — ресурсы, которые имеют партнеры.

"Жозеп Боррель заявил, что "Мы находимся в состоянии войны". Запад наконец понял это и будет помогать. Хочется, чтобы Украина думала о себе. У нас возникла проблема в некомпетентности некоторых наших военных начальников, типа министра обороны. Потому что Министерство обороны должно заниматься вопросами снабжение обеспечения Вооруженных сил", — отметил военный эксперт.

Украина должна думать о себе

Савченко напомнил скандал о закупках продовольствия. Эксперт считает, что состав министерства некомпетентен во многих стратегических вопросах.

"У нас практически Министерство обороны не выступает заказчиком для Укроборонпрома. Сегодня все работают на войну, и если у нас необученные люди, то их надо менять. Запад занял позицию, что россия должна в ближайшее время потерпеть поражение. И учитывая все, у нас все получится. Суть должна стоять не в освобождении территории, а в уничтожении группировок врага", — сказал эксперт Савченко.

Несмотря на ситуацию с оружием, которое постепенно приходит в Украину, наши успехи на поле боя есть. По словам Андрея Савченко, мы активно уничтожаем врага, и официальные цифры по количеству убитых россиян можно умножать на 4.

24 февраля была годовщина полномасштабного вторжения, а победы до сих пор не видны. Чтобы получить преимущество над россией, Украине нужно дальнобойное оружие и лояльность Запада к ударам большой дальности. В этом убежден Дэвид Гастингс Данн, профессор международной политики на кафедре политологии и международных исследований Бирмингемского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новости.LIVE .