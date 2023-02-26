Крім зброї Україні варто розв'язати внутрішні питання, - експерт

До літа Україна має підготувати наступальний потенціал

Європейська спільнота серйозніше дивиться на війну росії проти України, бачачи суворий опір нашої армії. Окрім того, що Україні потрібно постійно поповнювати запаси зброї, варто спершу розв'язувати нагальні питання в Міністерстві оборони.

Якої зброї потребує Україна та коли зможе отримати її, журналістка Новини.LIVE з’ясовувала з воєнним експертом Андрієм Савченком.

"Офіційні заявки були від Німеччини, що наприкінці березня будуть поставки танків Leopard-1, заводи вже розпочинають виконання робіт. Є питання, що вже вирішується з боєприпасами. ЄС вирішив створити єдине керівництво із закупівлі боєприпасів у різних держав-виробників", — розповів Андрій Савченко.

Тобто передбачається, що фінансування буде в одних руках. Європейський союз створить структуру, що купуватиме озброєння в Україну. Експерт акцентує на тому, якщо зброя використовується в наступі, то варто очікувати поламання, а запаси треба відновлювати.

Війна — це люди

Савченко підкреслив, що міжнародне суспільство серйозніше реагує на війну та робить суттєві кроки в постачанні зброї. Заважають робити це швидко — ресурси, які мають партнери.

"Жозеп Боррель заявив, що "ми перебуваємо в стані війни". Захід нарешті зрозумів це і допомагатиме. Хочеться, щоб Україна думала про себе. У нас виникла проблема у некомпетентності деяких наших воєнних начальників, типу міністра оборони. Бо Міністерство оборони має займатися питаннями постачання забезпечення Збройних сил", — зазначив воєнний експерт.

Україна має думати про себе

Савченко нагадав про скандал закупками продовольства. Експерт вважає, що склад міністерства некомпетентний у багатьох стратегічних питаннях.

"У нас практично Міністерство оборони не виступає замовником для Укроборонпрому. Сьогодні всі працюють на війну, і якщо у нас ненавчені люди, то їх треба міняти. Захід зайняв позицію, що росія має найближчим часом зазнати поразки. І з огляду на все, у нас все вийде. Суть має стояти не у звільненні території, а в знищенні угруповань ворога", — сказав експерт Савченко.

Попри ситуацію зі зброєю, яка поступово приходить до України, наші успіхи на полі бою є. За словами Андрія Савченка, ми активно знищуємо ворога, і ті офіційні цифри за кількістю вбитих росіян можна множити на 4.

24 лютого була річниця повномасштабного вторгнення, а перемоги досі не видно. Щоб здобути перевагу над росією, Україні потрібна далекобійна зброя і лояльність Заходу до ударів великої дальності. У цьому переконаний Девід Гастінґс Данн, професор міжнародної політики на кафедрі політології та міжнародних досліджень Бірмінгемського університету. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.