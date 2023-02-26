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Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

26 лютого 2023 12:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Крім зброї Україні варто розв'язати внутрішні питання, - експерт
До літа Україна має підготувати наступальний потенціал
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Європейська спільнота серйозніше дивиться на війну росії проти України, бачачи суворий опір нашої армії. Окрім того, що Україні потрібно постійно поповнювати запаси зброї, варто спершу розв'язувати нагальні питання в Міністерстві оборони.

Якої зброї потребує Україна та коли зможе отримати її, журналістка Новини.LIVE з’ясовувала з воєнним експертом Андрієм Савченком.

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"Офіційні заявки були від Німеччини, що наприкінці березня будуть поставки танків Leopard-1, заводи вже розпочинають виконання робіт. Є питання, що вже вирішується з боєприпасами. ЄС вирішив створити єдине керівництво із закупівлі боєприпасів у різних держав-виробників", — розповів Андрій Савченко. 

Тобто передбачається, що фінансування буде в одних руках. Європейський союз створить структуру, що купуватиме озброєння в Україну. Експерт акцентує на тому, якщо зброя використовується в наступі, то варто очікувати поламання, а запаси треба відновлювати. 

Війна — це люди

Савченко підкреслив, що міжнародне суспільство серйозніше реагує на війну та робить суттєві кроки в постачанні зброї. Заважають робити це швидко — ресурси, які мають партнери. 

"Жозеп Боррель заявив, що "ми перебуваємо в стані війни". Захід нарешті зрозумів це і допомагатиме. Хочеться, щоб Україна думала про себе. У нас виникла проблема у некомпетентності деяких наших воєнних начальників, типу міністра оборони. Бо Міністерство оборони має займатися питаннями постачання забезпечення Збройних сил", — зазначив воєнний експерт. 

Україна має думати про себе

Савченко нагадав про скандал закупками продовольства. Експерт вважає, що склад міністерства некомпетентний у багатьох стратегічних питаннях.  

"У нас практично Міністерство оборони не виступає замовником для Укроборонпрому. Сьогодні всі працюють на війну, і якщо у нас ненавчені люди, то їх треба міняти. Захід зайняв позицію, що росія має найближчим часом зазнати поразки. І з огляду на все, у нас все вийде. Суть має стояти не у звільненні території, а в знищенні угруповань ворога", — сказав експерт Савченко.  

Попри ситуацію зі зброєю, яка поступово приходить до України, наші успіхи на полі бою є. За словами Андрія Савченка, ми активно знищуємо ворога, і ті офіційні цифри за кількістю вбитих росіян можна множити на 4. 

24 лютого була річниця повномасштабного вторгнення, а перемоги досі не видно. Щоб здобути перевагу над росією, Україні потрібна далекобійна зброя і лояльність Заходу до ударів великої дальності. У цьому переконаний Девід Гастінґс Данн, професор міжнародної політики на кафедрі політології та міжнародних досліджень Бірмінгемського університету. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

 

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