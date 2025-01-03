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Сдай елку на переработку — адреса пунктов в Одессе

3 января 2025 10:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Куда в Одессе сдать елку — полный список адресов
В Одессе открыли пункты приема елок. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Зимние праздники подходят к концу, следовательно у одесситов, которые украшали жилье живой елкой, возникает вопрос, что с ней делать. В Одессе открыли пункты, куда дерево можно сдать на переработку. Они будут работать во всех районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Пункты приема елок

КП "ЖКС "Порто-Франковский":

  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
  • ул. Канатная, 19–21;
  • ул. В. Арнаутская, 18;
  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
  • ул. Александра Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.

КП "ЖКС "Фонтанский":

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
  • ул. Педагогическая, 46а;
  • ул. Тираспольская, 13

КП "ЖКС "Хмельницкий":

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64

КП "ЖКС "Черемушки":

  • ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 76;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузовский":

  • ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
  • ул.Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4
  • ул. Героев Крут, 3

КП "ЖКС "Черноморский":

  • просп. Небесной сотни, 83;
  • ул. Ак. Королева, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.

КП "ЖКС "Пересыпский":

  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная, 6)

УК "КЛЕВЕР":

  • ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

Для чего будут использовать елки

Все деревья отправят на переработку. Их используют для изготовления удобрений, с которыми будут работать работники КП "Горзелентрест".

Ранее мы сообщали, что в Стрые упала главная елка города. Также искусственный интеллект показал, как будет выглядеть главное новогоднее дерево Украины через полвека.

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