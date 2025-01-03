Куда в Одессе сдать елку — полный список адресов

Сдай елку на переработку — адреса пунктов в Одессе
Зимние праздники подходят к концу, следовательно у одесситов, которые украшали жилье живой елкой, возникает вопрос, что с ней делать. В Одессе открыли пункты, куда дерево можно сдать на переработку. Они будут работать во всех районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Пункты приема елок
КП "ЖКС "Порто-Франковский":
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
- ул. Канатная, 19–21;
- ул. В. Арнаутская, 18;
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.
КП "ЖКС "Фонтанский":
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Тираспольская, 13
КП "ЖКС "Хмельницкий":
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64
КП "ЖКС "Черемушки":
- ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 76;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
КП "ЖКС "Вузовский":
- ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
- ул.Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4
- ул. Героев Крут, 3
КП "ЖКС "Черноморский":
- просп. Небесной сотни, 83;
- ул. Ак. Королева, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.
КП "ЖКС "Пересыпский":
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная, 6)
УК "КЛЕВЕР":
- ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
Для чего будут использовать елки
Все деревья отправят на переработку. Их используют для изготовления удобрений, с которыми будут работать работники КП "Горзелентрест".
Ранее мы сообщали, что в Стрые упала главная елка города. Также искусственный интеллект показал, как будет выглядеть главное новогоднее дерево Украины через полвека.
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