Куди в Одесі здати ялинку — повний список адрес

В Одесі відкрили пункти приймання ялинок. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Зимові свята добігають кінця, отже в одеситів, які прикрашали житло живою ялинкою, виникає питання, що з нею робити. В Одесі відкрили пункти, куди дерево можна здати на перероблення. Вони працюватимуть у всіх районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Пункти приймання ялинок

КП "ЖКС "Порто-Франківський":

просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;

вул. Канатна, 19-21;

вул. В. Арнаутська,18;

просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;

вул. Олександра Кутузакія, 28;

вул. Десятого квітня, 2;

вул. Ніжиньска, 28;

вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.

КП "ЖКС "Фонтанський":

вул. М. Арнаутська, 7;

вул. В. Арнаутська, 83;

вул. Транспортна, 8а;

просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;

вул. Педагогічна,46а;

вул. Тираспольська, 13.

КП "ЖКС "Хмельницький":

вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Б. Хмельницького, 64.

КП "ЖКС "Черьомушки":

вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;

вул. Космонавтов, 68;

вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузівський":

вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;

вул. Варненська, 5/2; ;

просп. Небесної Сотні, 4

вул. Героїв Крут, 3.

КП "ЖКС "Чорноморський":

просп. Небесної сотні, 83;

вул. Ак. Корольова, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;

просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.

КП "ЖКС "Пересипський":

вул. Отамана Чепіги, 9;

вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна, 6.

КК "КЛЕВЕР":

вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського козацтва, 167.

Для чого використовуватимуть ялинки

Усі дерева відправлять на перероблення. Їх використовуватимуть для виготовлення добрив, з якими будуть працювати працівники КП "Міськзелентрест".

Раніше ми повідомляли, що у Стрию впала головна ялинка міста. Також штучний інтелект показав, який вигляд матиме головне новорічне дерево України через пів століття.