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Здай ялинку на переробку — адреси пунктів в Одесі

3 січня 2025 10:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Куди в Одесі здати ялинку — повний список адрес
В Одесі відкрили пункти приймання ялинок. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Зимові свята добігають кінця, отже в одеситів, які прикрашали житло живою ялинкою, виникає питання, що з нею робити. В Одесі відкрили пункти, куди дерево можна здати на перероблення. Вони працюватимуть у всіх районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Пункти приймання ялинок

КП "ЖКС "Порто-Франківський": 

  • просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
  • вул. Канатна, 19-21; 
  • вул. В. Арнаутська,18;
  • просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
  • вул. Олександра Кутузакія, 28; 
  • вул. Десятого квітня, 2; 
  • вул. Ніжиньска, 28; 
  • вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4. 

КП "ЖКС "Фонтанський":   

  • вул. М. Арнаутська, 7; 
  • вул. В. Арнаутська, 83; 
  • вул. Транспортна, 8а; 
  • просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5; 
  • вул. Педагогічна,46а; 
  • вул. Тираспольська, 13.  

КП "ЖКС "Хмельницький": 

  • вул. Балківська, 199; 
  • вул. Середня, 47; 
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Б. Хмельницького, 64. 

КП "ЖКС "Черьомушки":  

  • вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;  
  • вул. Космонавтов, 68; 
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а.  

КП "ЖКС "Вузівський":  

  • вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
  • вул. Варненська, 5/2; ; 
  • просп. Небесної Сотні, 4 
  • вул. Героїв Крут, 3. 

КП "ЖКС "Чорноморський": 

  • просп. Небесної сотні, 83;  
  • вул. Ак. Корольова, 63а; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а. 

КП "ЖКС "Пересипський": 

  • вул. Отамана Чепіги, 9; 
  • вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна, 6.

КК "КЛЕВЕР": 

  • вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12; 
  • вул. Марсельська, 5; 
  • вул. Лузанівська, 67; 
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Для чого використовуватимуть ялинки

Усі дерева відправлять на перероблення. Їх використовуватимуть для виготовлення добрив, з якими будуть працювати працівники КП "Міськзелентрест". 

Раніше ми повідомляли, що у Стрию впала головна ялинка міста. Також штучний інтелект показав, який вигляд матиме головне новорічне дерево України через пів століття.

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