Куди в Одесі здати ялинку — повний список адрес

Здай ялинку на переробку — адреси пунктів в Одесі
Зимові свята добігають кінця, отже в одеситів, які прикрашали житло живою ялинкою, виникає питання, що з нею робити. В Одесі відкрили пункти, куди дерево можна здати на перероблення. Вони працюватимуть у всіх районах міста.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.
Пункти приймання ялинок
КП "ЖКС "Порто-Франківський":
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- вул. В. Арнаутська,18;
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжиньска, 28;
- вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.
КП "ЖКС "Фонтанський":
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. В. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;
- вул. Педагогічна,46а;
- вул. Тираспольська, 13.
КП "ЖКС "Хмельницький":
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64.
КП "ЖКС "Черьомушки":
- вул. Євгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
- вул. Космонавтов, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
КП "ЖКС "Вузівський":
- вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2; ;
- просп. Небесної Сотні, 4
- вул. Героїв Крут, 3.
КП "ЖКС "Чорноморський":
- просп. Небесної сотні, 83;
- вул. Ак. Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.
КП "ЖКС "Пересипський":
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна, 6.
КК "КЛЕВЕР":
- вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
Для чого використовуватимуть ялинки
Усі дерева відправлять на перероблення. Їх використовуватимуть для виготовлення добрив, з якими будуть працювати працівники КП "Міськзелентрест".
Раніше ми повідомляли, що у Стрию впала головна ялинка міста. Також штучний інтелект показав, який вигляд матиме головне новорічне дерево України через пів століття.
Читайте Новини.LIVE!