Зеленская приняла участие в церемонии побратимства библиотек Украины и Великобритании

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

Первая леди Украины Елена Зеленская, вместе с Королем Чарльзом ІІІ и Королевой-консортом Камилой, приняла участие в церемонии объявления о побратимстве между библиотеками Украины и Великобритании.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Мероприятие оп побратимству библиотек Украины и Великобритании

Мероприятие объединило Одесскую научную библиотеку имени Михаила Грушевского и Центральную библиотеку Ливерпуля. Елена Зеленская присоединилась к церемонии с помощью видеосвязи из Киева, вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

Одесская научная библиотека имени Михаила Грушевского — одна из старейших и крупнейших библиотек в Южной Украине, основанная в 1875 году при Одесском обществе взаимной помощи приказчиков-евреев. Ее фонд насчитывает более 1,5 миллиона экземпляров, в том числе 50 тысяч изданий на иностранных языках и 30 тысяч редких и ценных изданий VIII-XIX веков.

В ходе церемонии Елена Зеленская выразила благодарность Великобритании за поддержку Украины, в том числе в сфере культуры. Она также отметила, что с начала войны в Украине было уничтожено более 300 библиотек, и библиотеки по-прежнему находятся в опасности.

Однако они также стали местами гуманитарной помощи и солидарности, особенно в периоды обстрелов и лишения электричества и тепла.

Елена Зеленская подчеркнула, что библиотеки являются важным компонентом культурной наследия Украины и помогают ей защищать свою культуру в борьбе с внешними угрозами.

Напомним, что Елена Зеленская написала в своем телеграмме о психологической аптечке, созданной в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Это приложение на телефон с советами и упражнениями для сохранения покоя и ментального здоровья.