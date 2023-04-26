Зеленська взяла участь у церемонії побратимства бібліотек України та Великої Британії

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

Перша леді України Олена Зеленська разом із Королем Чарльзом ІІІ та Королевою-консортом Камілою взяла участь у церемонії оголошення про побратимство між бібліотеками України та Великої Британії.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Захід з побратимства бібліотек України та Великої Британії

Захід об'єднав Одеську наукову бібліотеку імені Михайла Грушевського та Центральну бібліотеку Ліверпуля. Олена Зеленська приєдналася до церемонії за допомогою відеозв'язку з Києва разом із міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

Одеська наукова бібліотека імені Михайла Грушевського — одна із найстаріших та найбільших бібліотек у Південній Україні, заснована у 1875 році при Одеському товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв. Її фонд налічує понад 1,5 мільйона екземплярів, у тому числі 50 тисяч видань іноземними мовами та 30 тисяч рідкісних та цінних видань VIII-XIX століть.

Під час церемонії Олена Зеленська висловила подяку Великій Британії за підтримку України, у тому числі у сфері культури. Вона також зазначила, що з початку війни в Україні було знищено понад 300 бібліотек, і бібліотеки, як і раніше, перебувають у небезпеці.

Однак вони також стали місцями гуманітарної допомоги та солідарності, особливо у періоди обстрілів та позбавлення електрики та тепла.

Олена Зеленська наголосила, що бібліотеки є важливим компонентом культурної спадщини України та допомагають їй захищати свою культуру у боротьбі із зовнішніми загрозами.

Нагадаємо, що Олена Зеленська написала у своїй телеграмі про психологічну аптечку, створену в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?". Ця програма на телефон з порадами та вправами для збереження спокою та ментального здоров'я.