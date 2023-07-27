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Зеленский оценил масштабы разрушений Спасо-Преображенского собора в Одессе

27 июля 2023 23:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский оценил масштабы разрушений Спасо-Преображенского собора в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский в соборе Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, посетил Одессу и осмотрел Спасо-Преображенский кафедральный собор. Там он мог увидеть масштаб разрушений храма.

О поездке главы государства в Одессу сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

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Президент осмотрел разрушенный собор в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел, в каком состоянии находится Спасо-Преображенский кафедральный собор после вражеской атаки по Одессе.

Там сотрудники храма доложили главе государства о масштабах трагедии. В ближайшее время специалисты будут определять, как можно восстановить здание.

В Офисе Президента Украины заявляют, что к восстановлению Спасо-Преображенского собора уже готовы присоединиться иностранные партнеры.

Заметим, 23 июля 2023 года из-за преступной ракетной атаки России собор получил значительные разрушения. Полностью уничтожен алтарь и повреждена конструкция здания.

Президент Украины Владимир Зеленский в соборе Фото: Офис Президента Украины

Спасо-Преображенский собор Одессы

Это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освященный в 1808-м.

В 1936 году его полностью разрушили большевики.

Собор отстроили в 1999-2011 годах на месте разрушенного здания.

Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине отмечается День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове Николаевской области и вручил военным медикам государственные награды.

Также Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры и последние данные от разведки.

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