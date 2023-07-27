Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зеленський оцінив масштаби руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі arrow

Зеленський оцінив масштаби руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі

27 липня 2023 23:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський оцінив масштаби руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі
Президент України Володимир Зеленський у соборі. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, відвідав Одесу та оглянув Спасо-Преображенський кафедральний собор. Там він міг побачити масштаб руйнувань храму.

Про поїздку глави держави до Одеси йдеться на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Президент оглянув зруйнований собор в Одесі

Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув, в якому зараз стані перебуває Спасо-Преображенський кафедральний собор після ворожої атаки по Одесі. 

Там працівники храму доповіли главі держави про масштаби трагедії. Адже найближчим часом фахівці визначатимуть, як можна відновити будівлю.

В Офісі Президента України заявляють, що до відбудови Спасо-Преображенського собору хочуть долучитися іноземні партнери.

Зауважимо, 23 липня 2023 року через злочинну ракетну атаку Росії собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

Президент України Володимир Зеленський у соборі. Фото: Офіс Президента України

Спасо-Преображенський собор Одеси

Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му.

У 1936 році його повністю зруйнували більшовики.

Собор відбудували у 1999-2011 роках на місці зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний медпункт в Очакові Миколаївської області та вручив військовим медикам державні нагороди.

Також Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз