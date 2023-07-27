Зеленський оцінив масштаби руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, відвідав Одесу та оглянув Спасо-Преображенський кафедральний собор. Там він міг побачити масштаб руйнувань храму.
Про поїздку глави держави до Одеси йдеться на сайті Офісу Президента України.
Президент оглянув зруйнований собор в Одесі
Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув, в якому зараз стані перебуває Спасо-Преображенський кафедральний собор після ворожої атаки по Одесі.
Там працівники храму доповіли главі держави про масштаби трагедії. Адже найближчим часом фахівці визначатимуть, як можна відновити будівлю.
В Офісі Президента України заявляють, що до відбудови Спасо-Преображенського собору хочуть долучитися іноземні партнери.
Зауважимо, 23 липня 2023 року через злочинну ракетну атаку Росії собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.
Спасо-Преображенський собор Одеси
Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му.
У 1936 році його повністю зруйнували більшовики.
Собор відбудували у 1999-2011 роках на місці зруйнованої будівлі.
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний медпункт в Очакові Миколаївської області та вручив військовим медикам державні нагороди.
Також Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.