Зеленский объявил о создании Военно-морской академии в Одессе: что известно

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

В Одессе президент Украины Владимир Зеленский встретился с выпускниками и курсантами Института Военно-морских сил. В ходе беседы обсуждались боевой опыт украинских ВМС, развитие современного флота и использование морских дронов.

Об этом сообщил Зеленский в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Развитие военно-морского образования и новая академия

Президент отметил, что подписал указ о создании современной Военно-морской академии в Одессе. По его словам, новое учебное заведение должно стать центром современного военного образования с актуальными подходами к обучению, практическим опытом украинской армии и мощной материально-технической базой.

Также Зеленский рассказал о планах создания Украинского национального пантеона. Он подчеркнул, что в него должны войти выдающиеся исторические личности, в частности те, кто был причастен к становлению Военно-морских сил Украины.

Поддержка раненых военных и работа медиков

Отдельно президент сообщил, что посетил в Одессе украинских воинов, проходящих лечение и реабилитацию после ранений. Он пообщался с защитниками, которые воевали в Херсонской, Николаевской и Днепровской областях, а также защищали Кинбурнскую косу и порт Одессы. Зеленский наградил их государственными наградами.

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Также глава государства встретился с медиками, которые спасают жизни военных, проводят сложные операции, оказывают хирургическую помощь в условиях боевых действий и эвакуируют раненых. Медицинские работники также были награждены государственными наградами.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отметил, что Россия фактически утратила возможность установить господство в Черном море. По его словам, Военно-морские силы Украины совместно с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которая еще недавно считалась недостижимой.

Новини.LIVE писали, что президент Украины в субботу, 4 июля, совершил официальный визит в Одесскую область. Во время поездки он провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил Украины, на котором обсуждались вопросы укрепления безопасности южного региона. В частности, речь шла об увеличении количества вертолетов для повышения эффективности противовоздушной обороны.