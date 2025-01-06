Зеленский рассказал, что думает об Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об Одессе. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский рассказал, что приезжает в Одессу по несколько раз в год. Речь идет о рабочих визитах, но также глава государства заверил, что обожает город.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал сам Владимир Зеленский.

Читайте также:

Особенности города

В беседе с президентом журналист вспомнил, что ни разу не был в Одессе и спросил, почему все так любят этот город. Владимир Зеленский посоветовал Лексу Фридману обязательно его посетить.

"А в Одессе все! Свой темперамент у людей, свой акцент, там много национальностей. Очень богатая история. Настоящая одесская кухня - блюда не похожи ни на какие другие и очень все вкусно. Красивые люди", — отметил Владимир Зеленский.

Также президент напомнил, что во время полномасштабной войны одесситы доказали, что являются украинскими патриотами.

Цель визитов

Владимир Зеленский рассказал, что в последние годы бывает в Одессе чаще из-за вопросов, связанных с усилением системы ПВО и работой "зернового коридора".

"Я люблю Одессу. Там есть солнце, там есть море, там есть Украина. Классно!", — сказал президент.

Ранее мы рассказывали об главных тезисах интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману. Также президент в беседе с американским журналистом назвал условия открытия аэропортов в Украине.