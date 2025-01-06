Зеленський розповів, що думає про Одесу

Президент України Володимир Зеленський висловився про Одесу. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський розповів, що приїздить до Одеси по декілька разів на рік. Йдеться про робочі візити, але також голова держави запевнив, що обожнює місто.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів сам Володимир Зеленський.

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Особливості міста

У бесіді з президентом журналіст згадав, що жодного разу не був в Одесі й запитав, чому всі так люблять це місто. Володимир Зеленський порадив Лексу Фрідману обов'язково його відвідати.

"А в Одесі все! Свій темперамент у людей, свій акцент, там багато національностей. Дуже багата історія. Справжня одеська кухня — страви не схожі на жодні інші й дуже все смачно. Красиві люди", — зазначив Володимир Зеленський.

Також президент нагадав, що під час повномасштабної війни одесити довели, що є українськими патріотами.

Мета візитів

Володимир Зеленський розповів, що останніми роками буває в Одесі частіше через питання, пов'язані з посиленням системи ППО та роботою "зернового коридору".

"Я люблю Одесу. Там є сонце, там є море, там є Україна. Класно!", — сказав президент.

Раніше ми розповідали про головні тези інтерв'ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману. Також президент у бесіді з американським журналістом назвав умови відкриття аеропортів в Україні.