Зеленський розповів, що думає про Одесу

Зеленський розповів, як він ставиться до Одеси
Президент Володимир Зеленський розповів, що приїздить до Одеси по декілька разів на рік. Йдеться про робочі візити, але також голова держави запевнив, що обожнює місто.
Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів сам Володимир Зеленський.
Особливості міста
У бесіді з президентом журналіст згадав, що жодного разу не був в Одесі й запитав, чому всі так люблять це місто. Володимир Зеленський порадив Лексу Фрідману обов'язково його відвідати.
"А в Одесі все! Свій темперамент у людей, свій акцент, там багато національностей. Дуже багата історія. Справжня одеська кухня — страви не схожі на жодні інші й дуже все смачно. Красиві люди", — зазначив Володимир Зеленський.
Також президент нагадав, що під час повномасштабної війни одесити довели, що є українськими патріотами.
Мета візитів
Володимир Зеленський розповів, що останніми роками буває в Одесі частіше через питання, пов'язані з посиленням системи ППО та роботою "зернового коридору".
"Я люблю Одесу. Там є сонце, там є море, там є Україна. Класно!", — сказав президент.
Раніше ми розповідали про головні тези інтерв'ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману. Також президент у бесіді з американським журналістом назвав умови відкриття аеропортів в Україні.
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