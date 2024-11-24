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Вблизи Одесской области произошло землетрясение — какая мощность

24 ноября 2024 09:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Толчки слышали на Одесщине: в Румынии произошло землетрясение
Треснул асфальт после землетрясения. Фото иллюстративное: Pexels
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 24 ноября в сейсмической зоне Вранча, вблизи Одесской области, зафиксировано землетрясение. Глубина эпицентра составила 128,1 км, интенсивность толчков достигла II уровня.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Уведомление института. Фото: скриншот

Землетрясение возле Одесчины

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузеу, Румыния. Толчки произошли 24 ноября в 07:16:18 по местному времени. Эпицентр расположен на глубине 128,1 км.

Где ощущали толчки

Землетрясение ощущалось в регионах, расположенных поблизости: в 53 км к югу от Бузау, в 59 км к югу от Брашова, в 61 км от Плоести и Сфанту-Георге, 72 км от Фокшан и 89 км от Тарговисте.

В прибрежных районах Одесской области ощущения толчков были слабыми и не повлекли за собой разрушений. Землетрясения в зоне Вранча, известные своей периодичностью, часто оказывают влияние на близлежащие территории.

Землетрясения в Украине

Напомним, в Полтавской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли накануне 9 ноября. Также 23 октября, в 18:08:04, украинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.

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