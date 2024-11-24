Поштовхи чули на Одещині: у Румунії стався землетрус

Тріснув асфальт після землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels

Вранці 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. Глибина епіцентру становила 128,1 км, інтенсивність поштовхів досягла II рівня.

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

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Повідомлення інституту. Фото: скриншот

Землетрус біля Одещини

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,1 у сейсмічній зоні Вранча, що в повіті Бузеу, Румунія. Поштовхи сталися 24 листопада о 07:16:18 за місцевим часом. Епіцентр розташований на глибині 128,1 км.

Де відчували поштовхи

Землетрус відчувався в регіонах, розташованих поблизу: за 53 км на південь від Бузау, за 59 км на південь від Брашова, за 61 км від Плоєсті та Сфанту-Георге, 72 км від Фокшан і 89 км від Тарговісте.

У прибережних районах Одеської області відчуття поштовхів були слабкими й не спричинили руйнувань. Землетруси в зоні Вранча, відомі своєю періодичністю, часто мають вплив на прилеглі території.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, у Полтавській області сейсмологи зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались напередодні, 9 листопада. Також 23 жовтня, о 18:08:04 українські сейсмологи зафіксували землетрус в Чернівецькій області. Магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.