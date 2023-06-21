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"Зерновое соглашение": экспорт снизился на 33%

21 июня 2023 13:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение": экспорт снизился на 33%
Погрузка зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение недели, с 12 по 18 июня, через морские порты Одесской области было экспортировано 438,1 тысячи тонн агропродукции. Это на 33% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 9 единиц. Это на 4 судна меньше прошлой недели.

"Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. На следующей неделе ожидаются еще хуже показатели, потому что за прошлую неделю инспекцию на вход прошло всего 5 судов", — говорится в сообщении.

Основными видами экспортируемой продукции во время 46-й недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (80% экспорта за этот период);
  • пшеница (7%);
  • жмых подсолнечный (7%).
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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