Изнасилование и убийство ребенка в Лощиновке: суд вынес приговор

Свою вину злоумышленник не признал

Жителя села Лощиновка Измаильского района суд признал виновным в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в августе 2016 года, будучи под хмельком, мужчина изнасиловал ребенка. Затем он решил скрыть следы преступления и решил убить девочку.

"Достав имеющуюся при себе отвертку, нанес несколько ударов ее рукояткой по голове пострадавшей и колючей частью нанес пять колотых ударов в область грудной клетки. В результате нанесенных травм девочка скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Трагические убийства

Напомним, Верховный Суд Украины начал рассматривать кассационную жалобу жителя Тернополя Андрея Горбатюка. Горбатюк 2019 убил тату-мастеру, за что получил наказание в виде пожизненного лишения свободы .

Напомним, в прошлом, 2022 году, в Киеве к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину за убийство двух молодых девушек. Убийца вместе с сообщницей (получившей 13 лет лишения свободы) пригласили к себе в арендованную квартиру двух девушек, 2000 и 2003 года рождения. Там воры напали на потерпевших, пытаясь отобрать у них деньги, мобильные телефоны и украшения. Во время нападения мужчина нанес по несколько десятков ударов ножом каждой из жертв. От полученных ранений они скончались на месте.

Также Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.

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