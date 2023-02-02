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Зґвалтування та вбивство дитини в Лощинівці: суд виніс вирок

2 лютого 2023 11:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зґвалтування та вбивство дитини в Лощинівці: суд виніс вирок
Звою провину зловмисник не визнав
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканця села Лощинівка Ізмаїльського району суд визнав винним у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Прокурором в суді доведено, що в серпні 2016 року, бувши напідпитку, чоловік зґвалтував дитину. Далі він вирішив приховати сліди злочину та вирішив вбити дівчинку.

"Діставши наявну при собі викрутку, завдав кілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини. Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці", — йдеться в повідомленні. 

Трагічні вбивства

Нагадаємо, Верховний Суд України почав розглядати касаційну скаргу тернополянина Андрія Горбатюка. Горбатюк 2019 року убив тату-майстриню, за що отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого, 2022 року, у Києві до довічного позбавлення волі засудили чоловіка за убивство двох молодих дівчат. Убивця разом зі спільницею (яка отримала 13 років позбавлення волі) запросили до себе у орендовану квартиру двох дівчат, 2000 і 2003 року народження. Там злодії напали на потерпілих, намагаючись відібрати у них гроші, мобільні телефони і прикраси. Під час нападу чоловік завдав по кількадесят ударів ножем кожній із жертв. Від отриманих поранень ті померли на місці.

Також Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області. СБУ встановила його установчі дані та усі обставини злочину.

Фото ілюстративне

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