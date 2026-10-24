Канатная дорога. Иллюстративное фото: facebook.com/kanatkaotrada

В Одессе канатная дорога оказалась в центре языкового скандала из-за объявления на русском языке. Посетители пожаловались, что сотрудник сообщал об окончании работы не на государственном языке. После обращений было выявлено нарушение закона, а администрация проигнорировала запросы о проведении проверки. Теперь на канатную дорогу составили протокол.

Об этом сообщила представительница уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Анна Неруш, передает Новини.LIVE.

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Жалобы на канатную дорогу

Посетители одесской канатной дороги пожаловались на объявления на русском языке. По их словам, за несколько минут до окончания работы сотрудник через громкоговоритель сообщал о закрытии аттракциона на русском, а не на украинском языке. Жалобы поступили с разницей в несколько недель. Люди приложили к обращениям аудио- и видеозаписи, подтверждающие их слова. После этого представители языкового омбудсмена начали проверять ситуацию.

Администрации канатной дороги дважды направляли письма с требованием объяснить, почему объявления звучали на русском языке, и предоставить материалы для проверки. Однако никакого ответа от руководства так и не получили.

Последствия нарушения

В ходе проверки было установлено нарушение статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она определяет, что обслуживание потребителей должно осуществляться на украинском языке. Кроме того, был составлен административный протокол по статье 188-53 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Причиной стало повторное невыполнение требований уполномоченного по защите государственного языка. Администрация канатной дороги не предоставила объяснений даже после двух обращений.

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Изменилась ли ситуация на канатной дороге после проверки, пока неизвестно. Анна Неруш призвала одесситов и гостей города сообщать о новых случаях русскоязычных объявлений, если они снова их услышат.

История канатной дороги в Одессе

Одесская канатная дорога работает с 1971 года. Её построили, чтобы горожане и отдыхающие могли быстро добираться до пляжа "Отрада" с Французского бульвара, не спускаясь по крутым склонам. Со временем она стала одной из туристических достопримечательностей города. В 2026 году канатной дороге исполнилось 55 лет. Протяженность маршрута составляет 425 метров, а перепад высот между станциями достигает почти 37 метров. Кабинки рассчитаны на двух взрослых пассажиров. Во время поездки открывается вид на Чёрное море, Одесский залив и прибрежные склоны. Интересно, что раньше на линии было 62 кабинки, а впоследствии их количество сократили до 46.

В 1990-х годах канатную дорогу продали частному бизнесу из-за нехватки бюджетных средств на её содержание. В середине 2010-х годов объект реконструировали. После начала полномасштабного вторжения России канатная дорога временно прекратила работу, но уже 15 апреля 2022 года вновь начала перевозить пассажиров.

Сколько стоит проезд

По состоянию на октябрь 2026 годастоимость одной поездки зависит от времени суток. С 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00 билет стоит 100 гривен, а с 11:00 до 17:00 — 200 гривен. Дети до трех лет могут ездить бесплатно. Такие тарифы действуют с 15 сентября по 1 ноября 2026 года.

Канатная дорога расположена по адресу Французский бульвар, 17-А. Согласно опубликованному графику она работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Однако при сильном ветре, дожде или снеге перевозки приостанавливаются по техническим причинам.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. При этом в группе учились семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей недопустимо.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время проверки театра «Маски» представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушения касались обслуживания посетителей на русском языке, продажи книг на русском языке, русскоязычного контента в соцсетях и трех вывесок на негосударственном языке.