Канатна дорога. Фото ілюстративне: facebook.com/kanatkaotrada

В Одесі канатна дорога опинилася в центрі мовного скандалу через оголошення російською. Відвідувачі поскаржилися, що працівник повідомляв про завершення роботи не державною мовою. Після звернень виявили порушення закону, а адміністрація проігнорувала запити щодо перевірки. Тепер на канатну дорогу склали протокол.

Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Анна Неруш, передає Новини.LIVE.

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Скарги на канатну дорогу

Відвідувачі одеської канатної дороги поскаржилися на оголошення російською мовою. За їхніми словами, за кілька хвилин до завершення роботи працівник через гучномовець повідомляв про закриття атракціону російською, а не українською. Скарги надійшли з різницею в кілька тижнів. Люди додали до звернень аудіо- та відеозаписи, які підтверджували їхні слова. Після цього представники мовного омбудсмена почали перевіряти ситуацію.

Адміністрації канатної дороги двічі надсилали листи з вимогою пояснити, чому оголошення звучали російською мовою, та надати матеріали для перевірки. Однак жодної відповіді від керівництва так і не отримали.

Наслідки порушення

Під час перевірки встановили порушення статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона визначає, що обслуговування споживачів має відбуватися українською мовою. Крім того, склали адміністративний протокол за статтею 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Причиною стало повторне невиконання вимог уповноваженого із захисту державної мови. Адміністрація канатної дороги не надала пояснень навіть після двох звернень.

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Чи змінилася ситуація на канатній дорозі після перевірки, поки невідомо. Анна Неруш закликала одеситів та гостей міста повідомляти про нові випадки російськомовних оголошень, якщо вони знову їх почують.

Історія канатної дороги в Одесі

Одеська канатна дорога працює з 1971 року. Її збудували, щоб містяни та відпочивальники могли швидко діставатися пляжу "Відрада" з Французького бульвару, не спускаючись крутими схилами. Згодом вона стала однією з туристичних принад міста. У 2026 році канатній дорозі виповнилося 55 років. Протяжність маршруту становить 425 метрів, а різниця висот між станціями сягає майже 37 метрів. Кабінки розраховані на двох дорослих пасажирів. Під час поїздки відкривається краєвид на Чорне море, Одеську затоку та прибережні схили. Цікаво, що раніше на дорозі було 62 кабінки, а згодом їхню кількість скоротили до 46.

У 1990-х роках канатну дорогу продали приватному бізнесу через нестачу бюджетних коштів на її утримання. У середині 2010-х років об'єкт реконструювали. Після початку повномасштабного вторгнення Росії канатна дорога тимчасово припинила роботу, але вже 15 квітня 2022 року знову почала перевозити пасажирів.

Скільки коштує проїзд

Станом на жовтень 2026 року вартість однієї поїздки залежить від часу. З 10:00 до 11:00 та з 17:00 до 18:00 квиток коштує 100 гривень, а з 11:00 до 17:00 — 200 гривень. Діти до трьох років можуть їздити безкоштовно. Такі тарифи діють із 15 вересня до 1 листопада 2026 року.

Канатна дорога розташована за адресою Французький бульвар, 17-А. За оприлюдненим графіком вона працює щодня з 10:00 до 18:00. Однак під час сильного вітру, дощу чи снігу перевезення припиняють із технічних причин.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.

Також Новини.LIVE писали, що під час перевірки театру "Маски" представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Порушення стосувалися обслуговування відвідувачів російською мовою, продажу книжок російською, російськомовного контенту в соцмережах і трьох вивісок недержавною мовою.