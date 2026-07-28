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Главная Одесса Жара в Одессе не отступит: температура моря завтра

Жара в Одессе не отступит: температура моря завтра

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Дата публикации 28 июля 2026 18:41
Погода в Одессе и области 29 июля: прогноз от синоптиков
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 29 июля, в Одесской области ожидается преимущественно сухая и тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днём температура воздуха достигнет 26–31° тепла. В Одессе будет немного прохладнее, а температура морской воды достигнет 19–20°.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В Одесской области 29 июля прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит 13–18° тепла. Днем столбики термометров покажут 26–31°. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз по Одессе

В Одессе также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит 16–18° тепла, а днём воздух прогреется до 26–28°. Температура морской воды у побережья Одессы — 19–20°.

Пожарная опасность

По данным карты Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 июля уровень пожарной опасности в разных районах Одесской области будет различаться. Самый высокий уровень отмечен в Любашевке и Черноморске — чрезвычайная пожарная опасность. В Одессе прогнозируется низкий уровень, а в некоторых районах области — средний или высокий. Жителям области следует быть осторожными с открытым огнем, ведь в сухую погоду даже небольшое возгорание может быстро распространиться.

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Как сообщали Новини.LIVE, на Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Также археологи нашли артефакты времен генуэзской фактории и османского периода.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области в разгар лета зацвел желтый мачок. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. В природном парке оно сохранилось лишь на двух участках побережья Черного моря.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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