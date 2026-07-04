Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Жара в Одессе: в горсовете объяснили, зачем поливают дороги

Жара в Одессе: в горсовете объяснили, зачем поливают дороги

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 13:15
Власти Одессы рассказали, как охлаждают город в жару
Полив клумб в Одессе. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

Высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливно-моечные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Об этом говорится в ответе КП "Городские дороги" на информационный запрос Новини.LIVE.

Спека в Одесі: в міськраді пояснили, навіщо поливають дороги - фото 1
Ответ КП "Городские дороги". Фото: Новини.LIVE
Спека в Одесі: в міськраді пояснили, навіщо поливають дороги - фото 2
Ответ КП "Городские дороги". Фото: Новини.LIVE

Мойка дорог в Одессе

По информации предприятия, в настоящее время на балансе находится 25 поливально-моющих машин, и все они задействованы в работе в летний период. Полив и мойку дорожного покрытия проводят на улицах, находящихся на балансе предприятия. Работы выполняют преимущественно утром и в часы наибольшей жары, когда температура воздуха и асфальта максимальна.

В КП пояснили, что решение о поливе принимается именно во время аномально высоких температур. Это помогает снизить температуру дорожного покрытия, уменьшить количество пыли, улучшить санитарное состояние улиц и продлить срок службы асфальтобетонного покрытия. В первую очередь поливают магистральные улицы, дороги с интенсивным движением транспорта, транспортные развязки, мосты и путепроводы.

Сколько воды расходуется

Отдельно коммунальщики подчеркнули, что для этих работ не используется питьевая вода. Полив осуществляется исключительно технической водой, которая соответствует требованиям действующего законодательства. В зависимости от сезона предприятие использует от 300 до 11 тысяч кубометров технической воды в месяц.

Читайте также:

Также в КП отметили, что во время длительных периодов аномальной жары могут увеличить количество рейсов поливно-моющей техники и интенсивность выполнения работ. В то же время закупать дополнительные машины пока не планируют — предприятие работает имеющимися силами и техникой.

Аномальная жара в Одессе

В последние дни из-за аномальной жары в Украине одесситы делились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый жаркий час дня.

Отдых в Одессе: аренда жилья

Ранее Новини.LIVE сообщали и о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Также Новини.LIVE писали, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.

дороги Новости Одессы аномальная жара полив
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации