Власти Одессы рассказали, как охлаждают город в жару

Полив клумб в Одессе. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

Высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливно-моечные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Об этом говорится в ответе КП "Городские дороги" на информационный запрос Новини.LIVE.

Ответ КП "Городские дороги". Фото: Новини.LIVE

Ответ КП "Городские дороги". Фото: Новини.LIVE

Мойка дорог в Одессе

По информации предприятия, в настоящее время на балансе находится 25 поливально-моющих машин, и все они задействованы в работе в летний период. Полив и мойку дорожного покрытия проводят на улицах, находящихся на балансе предприятия. Работы выполняют преимущественно утром и в часы наибольшей жары, когда температура воздуха и асфальта максимальна.

В КП пояснили, что решение о поливе принимается именно во время аномально высоких температур. Это помогает снизить температуру дорожного покрытия, уменьшить количество пыли, улучшить санитарное состояние улиц и продлить срок службы асфальтобетонного покрытия. В первую очередь поливают магистральные улицы, дороги с интенсивным движением транспорта, транспортные развязки, мосты и путепроводы.

Сколько воды расходуется

Отдельно коммунальщики подчеркнули, что для этих работ не используется питьевая вода. Полив осуществляется исключительно технической водой, которая соответствует требованиям действующего законодательства. В зависимости от сезона предприятие использует от 300 до 11 тысяч кубометров технической воды в месяц.

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Также в КП отметили, что во время длительных периодов аномальной жары могут увеличить количество рейсов поливно-моющей техники и интенсивность выполнения работ. В то же время закупать дополнительные машины пока не планируют — предприятие работает имеющимися силами и техникой.

Аномальная жара в Одессе

В последние дни из-за аномальной жары в Украине одесситы делились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый жаркий час дня.

Отдых в Одессе: аренда жилья

Ранее Новини.LIVE сообщали и о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Также Новини.LIVE писали, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.