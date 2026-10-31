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Главная Одесса Жили без еды и надлежащей одежды:на Одесщине у матери забрали младенца

Жили без еды и надлежащей одежды:на Одесщине у матери забрали младенца

Ua ru
31 октября 2026 11:33
На Одесчине у матери отобрали троих детей из-за ненадлежащего ухода Национальная полиция Украины
Сотрудницы полиции и социальной службы проверяют условия проживания детей в одном из домов Березовского района. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области из семьи временно изъяли троих маленьких детей из-за опасных условий проживания. В доме не было продуктов, а малыши оставались без надлежащей одежды, несмотря на холодную погоду. Их мать была пьяна. Детей в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет передали в патронатную семью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Ювенальна поліцейська та представниця соціальної служби спілкуються з місцевими жителями на Одещині
Полицейская и представительница социальной службы во время проверки условий проживания семей в Березовском районе. Фото: Национальная полиция Украины

Дети без присмотра

По информации полиции, нарушения выявили в одной из семей Ивановской общины Березовского района. Правоохранители и социальные работники пришли проверить условия проживания детей и увидели, что в доме царил беспорядок, а продуктов питания не было. Трое малолетних детей в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет находились без надлежащей одежды, хотя на улице уже было холодно. Их мать на момент проверки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за угрозы здоровью и безопасности детей соответствующие службы решили временно изъять их из семьи. Малышей разместили в другой семье, где им должны обеспечить необходимый уход и надлежащие условия проживания.

Поліцейська тримає дитину на руках під час перевірки умов проживання родини на Одещині
Сотрудница ювенальной полиции во время посещения семьи с детьми в Березовском районе Одесской области. Фото: Национальная полиция Украины

Что грозит матери детей

В отношении женщины полицейская составила административный протокол по части 1 статьи 184 КУоАП. Речь идет о неисполнении родительских обязанностей по обеспечению надлежащих условий жизни, обучения и воспитания детей. Материалы уже направлены в суд. В дальнейшем социальные службы совместно с другими уполномоченными органами будут оценивать ситуацию в семье и решать, какие меры необходимы для защиты детей.

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Проверки семей в Одесской области

Семью посетили в ходе совместных проверок ювенальной полиции и социальных служб в Березовском районе. Инспекторы побывали в 15 семьях, где в общей сложности воспитываются 53 ребенка в возрасте от трех месяцев до 18 лет. Специалисты проверяли, есть ли дома продукты, сезонная одежда и необходимые для детей вещи. Также выясняли, получают ли несовершеннолетние надлежащий уход. С родителями говорили о недопустимости домашнего насилия и употребления алкоголя, а детям объясняли, как избегать опасностей дома, на дороге и в интернете.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области троих членов приемной семьи заподозрили в истязании семилетнего мальчика. По данным следствия, 42-летняя женщина, ее муж и взрослый сын избивали и унижали ребенка. Мальчика и двух девочек, которые также воспитывались в этой семье, передали в патронатную семью. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE сообщали о смерти десятимесячного мальчика в Одессе. По предварительным данным, 16-летние родители оставили младенца одного дома. Когда они вернулись, ребенок уже не подавал признаков жизни, а медикам не удалось его спасти. Впоследствии стало известно, что социальные работники уже знали о проблемах в этой семье.

Кроме того, Новини.LIVE писали о судебном рассмотрении дела о смерти малолетнего мальчика в Одессе, который получил тяжкие ожоги, однако мать и ее сожитель не обратились за медицинской помощью. После смерти мальчика мужчина спрятал его тело в морозильной камере. Суд первой инстанции назначил обоим реальные сроки лишения свободы, но осужденные обжалуют приговор.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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