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Головна Одеса Жили без їжі та належного одягу: на Одещині у матері забрали немовля

Жили без їжі та належного одягу: на Одещині у матері забрали немовля

Ua ru
31 жовтня 2026 11:33
На Одещині у матері вилучили трьох дітей через недогляд Національна поліція України
Представниці поліції та соціальної служби перевіряють умови проживання дітей в одному з будинків Березівського району. Фото: Національна поліція України

На Одещині з родини тимчасово вилучили трьох маленьких дітей через небезпечні умови проживання. У будинку не було продуктів, а малюки перебували без належного одягу попри холодну погоду. Їхня мати була п'яною. Дітей віком три місяці, три та п'ять років передали до патронатної сім'ї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Ювенальна поліцейська та представниця соціальної служби спілкуються з місцевими жителями на Одещині
Поліцейська та представниця соціальної служби під час перевірки умов проживання родин у Березівському районі. Фото: Національна поліція України

Діти без догляду

За інформацією поліції, порушення виявили в одній із родин Іванівської громади Березівського району. Правоохоронці та соціальні працівники прийшли перевірити умови проживання дітей і побачили, що в будинку панував безлад, а продуктів харчування не було. Троє малолітніх дітей віком три місяці, три та п'ять років перебували без належного одягу, хоча надворі вже було холодно. Їхня мати на момент перевірки була у стані алкогольного сп'яніння.

Через загрозу здоров'ю та безпеці дітей відповідні служби вирішили тимчасово вилучити їх із родини. Малюків влаштували в іншу сім'ю, де їм мають забезпечити необхідний догляд і належні умови проживання.

Поліцейська тримає дитину на руках під час перевірки умов проживання родини на Одещині
Ювенальна поліцейська під час відвідування родини з дітьми у Березівському районі Одеської області. Фото: Національна поліція України

Що загрожує матері дітей

На жінку поліцейська склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП. Йдеться про невиконання батьківських обов'язків щодо забезпечення належних умов життя, навчання та виховання дітей. Матеріали вже направили до суду. Надалі соціальні служби разом з іншими уповноваженими органами оцінюватимуть ситуацію в родині та вирішуватимуть, які заходи необхідні для захисту дітей.

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Перевірки родин на Одещині

Сім'ю відвідали під час спільних перевірок ювенальної поліції та соціальних служб у Березівському районі. Інспектори побували у 15 родинах, де загалом виховуються 53 дитини віком від трьох місяців до 18 років. Фахівці перевіряли, чи є вдома продукти, сезонний одяг та необхідні для дітей речі. Також з'ясовували, чи отримують неповнолітні належний догляд. Із батьками говорили про недопустимість домашнього насильства та вживання алкоголю, а дітям пояснювали, як уникати небезпек удома, на дорозі та в інтернеті.

Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині трьох членів прийомної родини запідозрили в катуванні семирічного хлопчика. За даними слідства, 42-річна жінка, її чоловік та дорослий син били й принижували дитину. Хлопчика та двох дівчат, які також виховувалися в родині, передали до патронатної сім'ї. Підозрюваним загрожує до десяти років ув'язнення.

Також Новини.LIVE розповідали про смерть десятимісячного хлопчика в Одесі. За попередніми даними, 16-річні батьки залишили немовля саме вдома. Коли вони повернулися, дитина вже не подавала ознак життя, а медикам не вдалося її врятувати. Згодом стало відомо, що соціальні працівники вже знали про проблеми в цій сім'ї.

Крім того, Новини.LIVE писали про судовий розгляд справи щодо смерті малолітнього хлопчика в Одесі, який отримав тяжкі опіки, однак мати та її співмешканець не звернулися по медичну допомогу. Після смерті хлопчика чоловік сховав його тіло в морозильній камері. Суд першої інстанції призначив обом реальні строки ув'язнення, але засуджені оскаржують вирок.

діти їжа одяг Одеська область Новини Одеси догляд
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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