Житель Одесчины распространял детскую порнографию: видео задержания

Он может попасть в тюрьму более 10 лет

Полиция разоблачила распространявшего порнографию злоумышленника. Мужчину задержали в Киевской области.

Об этом сообщили в ГУНП Киевской области.

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"38-летний житель Одесской области создавал непристойные изображения обнаженных частей тела, которые впоследствии распространял в мессенджере. Кроме этого, загружал детские порнографические материалы, а затем посылал их собеседникам", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В ходе обысков, проведенных правоохранителями, были изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлениям.

Какое наказание ждет мужчину

По факту хранения и распространения изображений порнографического характера, умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно телекоммуникационных систем, хранения и распространения детской порнографии [ч. 1 ст. 301, ч.ч. 1,3 ст. 301-1 УКУ] следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Черновицкой области полиция совершила следственные действия и выявила преступную деятельность 30-летнего местного жителя. В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили компьютер и жесткие диски, на которых находился контент, принадлежащий детской порнографии.

Также мы писали, что ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину матери из Черкасс. Женщина принуждала ребенка к участию в создании порнографии.