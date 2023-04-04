Житель Одещини розповсюджував дитячу порнографію: відео затримання

Він може потрапити до в’язниці на понад 10 років

Поліція викрила зловмисника, який поширював порнографію. Чоловіка затримали на Київщині.

Про це повідомили в ГУНП Київської області.

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"38-річний житель Одеської області створював непристойні зображення оголених частин тіла, які згодом розповсюджував у месенджері. Крім цього, завантажував дитячі порнографічні матеріали, а потім надсилав їх співрозмовникам", — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Під час обшуків, проведених правоохоронцями, були вилучені мобільні телефони та інші речові докази, що свідчать про причетність чоловіка до злочинів.

Яке покарання чекає на чоловіка

За фактом зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії [ч. 1 ст. 301, ч.ч. 1,3 ст. 301-1 ККУ] слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поліція провела слідчі дії та виявила злочинну діяльність 30-річного місцевого жителя. В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили комп'ютер і жорсткі диски, на яких знаходився контент, що належить до дитячої порнографії.

Також ми писали, що ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину матері з Черкас. Жінка примушувала дитину до участі у створенні порнографії.