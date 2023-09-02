Житель Одесщины собственноручно сбил русский дрон

Полет дрона-камикадзе Shahed-136. Фото: скриншот с видео

В Одесской области местный житель собственноручно сбил вражеский дрон. Житель Измаильского района из собственного ружья уничтожил российский "шахед", атаковавший припортовую инфраструктуру юга региона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он показал видео, на котором слышны звуки вражеского Shahed-136. Местный житель с ружьем произвел несколько выстрелов и российский "шахед" упал.

"Измаильский район. Налет дронов-камикадзе. Сбитие Shahed-136 из охотничьего ружья МЦ 21-12. Причем задокументировано. Эту нацию не победить!" — подписал видео Александр Коваленко.

Напомним, Силы противовоздушной обороны ежедневно спасают жизнь миллионов украинцев. Так, на днях защитники сбили крылатую ракету Х-101, которая летела на Киев.

Также мы писали, что длится 556-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Украинские защитники продолжают героически наступать на врагов по нескольким направлениям.