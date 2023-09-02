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Житель Одещини власноруч збив російський дрон: деталі

2 вересня 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Житель Одещини власноруч збив російський дрон
Політ дрона-камікадзе Shahed-136. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області місцевий мешканець власноруч збив ворожий дрон. Житель Ізмаїльського району з власної рушниці знищив російський "шахед", який атакував припортову інфраструктуру півдня регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він показав відео, на якому чутно звуки ворожого Shahed-136. Місцевий з рушницею зробив кілька пострілів та російський "шахед" впав.

"Ізмаїльський район. Наліт дронів-камікадзе. Збиття Shahed-136 з мисливської рушниці МЦ 21-12. Причому задокументоване. Цю націю не перемогти!" — підписав відео Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони щодня рятують життя мільйонів українців. Так, днями захисники збили крилату ракету Х-101, яка летіла на Київ.

Також ми писали, що триває 556-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські захисники продовжують героїчно наступати на ворогів на кількох напрямках. 

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