Житель Одещини власноруч збив російський дрон

Політ дрона-камікадзе Shahed-136. Фото: скриншот з відео

В Одеській області місцевий мешканець власноруч збив ворожий дрон. Житель Ізмаїльського району з власної рушниці знищив російський "шахед", який атакував припортову інфраструктуру півдня регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він показав відео, на якому чутно звуки ворожого Shahed-136. Місцевий з рушницею зробив кілька пострілів та російський "шахед" впав.

"Ізмаїльський район. Наліт дронів-камікадзе. Збиття Shahed-136 з мисливської рушниці МЦ 21-12. Причому задокументоване. Цю націю не перемогти!" — підписав відео Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони щодня рятують життя мільйонів українців. Так, днями захисники збили крилату ракету Х-101, яка летіла на Київ.

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