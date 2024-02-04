Жители Хаджибейского района остались до вечера без воды
4 февраля 2024 11:45
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
Сегодня, 4 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
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Где нет воды
- ул. Столбовая — все дома;
- ул. Степная — все дома;
- Ж/М Селекционный институт — все дома;
- ул. Прирейковая — все дома;
- ул. Берестейская — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Хаджибейском районе
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Инглези, 1ю.
Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.
Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.
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