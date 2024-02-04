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Жители Хаджибейского района остались до вечера без воды

4 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Хаджибейского района остались до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 4 февраля, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Столбовая — все дома;
  • ул. Степная — все дома;
  • Ж/М Селекционный институт — все дома;
  • ул. Прирейковая — все дома;
  • ул. Берестейская — все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Хаджибейском районе

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • ​ Инглези, 1ю.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Украина будет наращивать мощности поколения.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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