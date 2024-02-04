Жителі Хаджибейського району залишилися до вечора без води
4 лютого 2024 11:45
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
Сьогодні, 4 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де немає води
- вул. Стовбова — усі будинки;
- вул. Степова — усі будинки;
- Ж/М Селекційний інститут — усі будинки;
- вул. Прирейкова — усі будинки;
- вул. Берестейська — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Хаджибейському районі
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Інглезі, 1ю.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.
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