Жителі Хаджибейського району залишилися до вечора без води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 4 лютого, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Стовбова — усі будинки;

вул. Степова — усі будинки;

Ж/М Селекційний інститут — усі будинки;

вул. Прирейкова — усі будинки;

вул. Берестейська — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Хаджибейському районі

Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Інглезі, 1ю.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Україна буде нарощувати потужності генерації.

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