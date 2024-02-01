Жители Одесчины передали на фронт более тысячи дронов, — Кипер

Дроны, купленные для ВСУ. Фото: Олег Кипер

С начала войны жители Одесской области передали бойцам на фронт более тысячи дронов. Больше всего "птичек" было направлено к нацгвардейцам на южном направлении.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, речь идет о БпЛА, приобретенных путем тендеров от общин.

"Эти крохи, приобретенные за средства налогоплательщиков, уже полетели на помощь нашим Нацгвардейцам на Херсонское и Запорожское направления боевых действий. Спасибо всем, кто исправно платит налоги, вы — опора нашей армии", — отметил Кипер.

Настройка дрона-камикадзе. Фото: Олег Кипер

Партия дронов для фронта. Фото: Олег Кипер

Отметим, что помочь фронту можно не только прямыми донатами и закупкой техники — можно собрать FPV-дрон в домашних условиях. В Украине был создан проект "Народный дрон" от фонда технологической помощи Dignitas.

Как собрать дрон

Перейдите на платформу и нажмите — Хочу собрать дрон.

Авторизируйтесь через "Дія.Підпис". Вы автоматически получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные.

Пройдите онлайн-обучение.

Выберите, какой дрон будете собирать. Здесь получите детали о запчастях. При возникновении вопросов можно связаться со службой технической поддержки.

Передайте дрон через логиста на тестирование.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.