Жители Одесчины передали на фронт более тысячи дронов, — Кипер
С начала войны жители Одесской области передали бойцам на фронт более тысячи дронов. Больше всего "птичек" было направлено к нацгвардейцам на южном направлении.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, речь идет о БпЛА, приобретенных путем тендеров от общин.
"Эти крохи, приобретенные за средства налогоплательщиков, уже полетели на помощь нашим Нацгвардейцам на Херсонское и Запорожское направления боевых действий. Спасибо всем, кто исправно платит налоги, вы — опора нашей армии", — отметил Кипер.
Отметим, что помочь фронту можно не только прямыми донатами и закупкой техники — можно собрать FPV-дрон в домашних условиях. В Украине был создан проект "Народный дрон" от фонда технологической помощи Dignitas.
Как собрать дрон
- Перейдите на платформу и нажмите — Хочу собрать дрон.
- Авторизируйтесь через "Дія.Підпис". Вы автоматически получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные.
- Пройдите онлайн-обучение.
- Выберите, какой дрон будете собирать. Здесь получите детали о запчастях. При возникновении вопросов можно связаться со службой технической поддержки.
- Передайте дрон через логиста на тестирование.
Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.
Читайте Новини.LIVE!