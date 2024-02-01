Жителі Одещини передали на фронт понад тисячу дронів, — Кіпер

Дрони, куплені для ЗСУ. Фото: Олег Кіпер

Від початку війни мешканці Одеської області передали бійцям на фронт понад тисячу дронів. Найбільше "пташок" було направлено до Нацгвардійців на південному напрямку.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, йдеться про БпЛА, які були придбані шляхом тендерів від громад.

"Ці крихітки, придбані за кошти платників податків, вже полетіли на підмогу нашим Нацгвардійцям на Херсонський і Запорізький напрямки бойових дій. Дякую всім, хто справно сплачує податки, ви — опора нашої армії", — зазначив Кіпер.

Налаштування дрона-камікадзе. Фото: Олег Кіпер

Партія дронів для фронту. Фото: Олег Кіпер

Зазначимо, що допомогти фронту можна не лише прямими донатами та закупівлею техніки — можна зібрати FPV-дрон в домашніх умовах. В Україні створили проєкт "Народний дрон" від фонду технологічної допомоги Dignitas.

Як зібрати дрон

Перейдіть на платформу та натисніть — Хочу зібрати дрон.

Авторизуйтеся через "Дія.Підпис". Ви автоматично отримаєте оригінальний позивний, щоб захистити чутливі дані.

Пройдіть онлайн-навчання.

Виберіть, який дрон збиратимете. Тут отримаєте деталі про запчастини. Якщо виникнуть запитання, зможете зв’язатися зі службою технічної підтримки.

Передайте дрон через логіста на тестування.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.