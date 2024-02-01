Жителі Одещини передали на фронт понад тисячу дронів, — Кіпер
Від початку війни мешканці Одеської області передали бійцям на фронт понад тисячу дронів. Найбільше "пташок" було направлено до Нацгвардійців на південному напрямку.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, йдеться про БпЛА, які були придбані шляхом тендерів від громад.
"Ці крихітки, придбані за кошти платників податків, вже полетіли на підмогу нашим Нацгвардійцям на Херсонський і Запорізький напрямки бойових дій. Дякую всім, хто справно сплачує податки, ви — опора нашої армії", — зазначив Кіпер.
Зазначимо, що допомогти фронту можна не лише прямими донатами та закупівлею техніки — можна зібрати FPV-дрон в домашніх умовах. В Україні створили проєкт "Народний дрон" від фонду технологічної допомоги Dignitas.
Як зібрати дрон
- Перейдіть на платформу та натисніть — Хочу зібрати дрон.
- Авторизуйтеся через "Дія.Підпис". Ви автоматично отримаєте оригінальний позивний, щоб захистити чутливі дані.
- Пройдіть онлайн-навчання.
- Виберіть, який дрон збиратимете. Тут отримаєте деталі про запчастини. Якщо виникнуть запитання, зможете зв’язатися зі службою технічної підтримки.
- Передайте дрон через логіста на тестування.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.
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