Специалисты проверяют газ. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

В некоторых районах Одесской области запланированы или продлены временные отключения газа в связи с ремонтными работами. Ограничения коснутся части домов в Калчевом и Лучинском, а в Мариновке подачу газа не возобновили в ранее обещанный срок. Жителям следует учесть новые даты и подготовиться к перебоям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одессагаз".

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Отключение в Калчево

В селе Калчево газоснабжение временно приостановят с 10:00 10 ноября из-за ремонта распределительного газопровода низкого давления. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

ул. Мира, дома № 59–109;

ул. Садовая, дома № 2–16 и № 35–89;

ул. Касапская.

Завершить работы планируется до 10:00 12 ноября. После этого газ начнут подавать потребителям. Для возобновления подачи обязательно должен присутствовать владелец договора на распределение природного газа.

Прекращение подачи газа в с. Лучинское

Также временно приостановят газоснабжение в селе Лучинское Раздельнянского района. Причиной станут плановые ремонтные работы на газорегулирующем оборудовании АО "Одессагаз". С 09:00 11 ноября без газа останутся дома по следующим адресам:

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ул. Дмитриевская, № 3–39;

ул. Гоголя, № 1–38;

ул. Водопроводная, № 1–9;

ул. Максима Жолди, № 1–19.

Восстановить газоснабжение в Лучинском планируют до 17:00 12 ноября. На время ремонта жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить работникам газовой службы доступ к сетям и оборудованию.

Когда восстановят газ в Мариновке

Кроме того, продлили срок отключения газа в селе Мариновка из-за ремонта распределительного газопровода высокого давления. Газоснабжение должны были возобновить сегодня, 5 ноября, в 09:00. Его прекратили 2 ноября в 08:30. Однако ремонтные работы не завершили в запланированный срок, поэтому подачу газа снова отложили.

Теперь ориентировочной датой возобновления газоснабжения назвали 11 ноября. Точное время будет зависеть от завершения работ.

Рекомендации жителям

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и, при необходимости, предоставить сотрудникам АО "Одессагаз" доступ к газовым сетям и оборудованию. Перед возобновлением газоснабжения будет проверяться наличие договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования. Также у потребителей не должно быть задолженности за эту услугу, распределение газа или несанкционированный отбор топлива.

Кроме того, газовая система дома должна соответствовать проектной и технической документации. Важно, что самостоятельно восстанавливать газоснабжение запрещено. Такие действия могут повлечь за собой ответственность в соответствии с Кодексом газораспределительных систем.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в ноябре остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.