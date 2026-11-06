Фахівці перевіряють газ. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У частині Одеської області запланували або продовжили тимчасові відключення газу через ремонтні роботи. Обмеження торкнуться частини будинків у Калчевому та Лучинському, а в Маринівці подачу палива не відновили у раніше обіцяний термін. Мешканцям варто врахувати нові дати та підготуватися до перебоїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одесагаз.

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Відключення у Калчевому

У селі Калчева газопостачання тимчасово припинять із 10:00 10 листопада через ремонт розподільчого газопроводу низького тиску. Обмеження діятимуть за такими адресами:

вул. Миру, будинки № 59–109;

вул. Садова, будинки № 2–16 та № 35–89;

вул. Касапська.

Завершити роботи планують до 10:00 12 листопада. Після цього газ почнуть подавати споживачам. Для відновлення постачання обов'язково має бути присутній власник договору на розподіл природного газу.

Припинення подачі газу в с. Лучинське

Також тимчасово припинять газопостачання у селі Лучинське Роздільнянського району. Причиною стануть планові ремонтні роботи на газорегулювальному обладнанні АТ "Одесагаз". Із 09:00 11 листопада без газу залишаться будинки за такими адресами:

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вул. Дмитрівська, № 3–39;

вул. Гоголя, № 1–38;

вул. Водопровідна, № 1–9;

вул. Максима Жолді, № 1–19.

Відновити газопостачання у Лучинському планують до 17:00 12 листопада. На час ремонту мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити працівникам газової служби доступ до мереж і обладнання.

Коли повернуть газ у Маринівці

Крім того, продовжили термін відключення газу в селі Маринівка через ремонт розподільчого газопроводу високого тиску. Газопостачання мали відновити сьогодні, 5 листопада о 09:00. Його припинили 2 листопада о 08:30. Однак ремонтні роботи не завершили в запланований термін, тому подачу газу знову відклали.

Тепер орієнтовним часом початку відновлення газопостачання назвали 11 листопада. Точний час залежатиме від завершення робіт.

Поради мешканцям

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та за потреби надати працівникам АТ "Одесагаз" доступ до газових мереж і обладнання. Перед відновленням газопостачання перевірятимуть наявність договору на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання. Також споживачі не повинні мати заборгованості за цю послугу, розподіл газу чи несанкціонований відбір палива.

Крім того, газова система будинку має відповідати проєктній та технічній документації. Важливо, що самостійно відновлювати газопостачання заборонено. Такі дії можуть призвести до відповідальності згідно з Кодексом газорозподільних систем.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість газопостачання для побутових споживачів у листопаді залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

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