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Жители Приморского района Одессы остались без воды до вечера — адреса

1 апреля 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жители Приморского района Одессы остались без воды до вечера — адреса
Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 1 апреля, у жителей Приморского района не будет воды до вечера. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 17:00, а полностью восстановить — 20:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • просп. Шевченко, 17а, 17б, 17в, 19а, 21а, 21б, 23а, 23б, 25, 27;
  • просп. Гагарина, 12.
    Воды не будет до 20:00
  • Сегедская, 14, 14а, 16;
  • Армейская, 2,4,6;
  • Фонтанская, 3/5,7,9б,9е.
    Воды не будет до 17:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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