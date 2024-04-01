Жители Приморского района Одессы остались без воды до вечера — адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 апреля, у жителей Приморского района не будет воды до вечера. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 17:00, а полностью восстановить — 20:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

просп. Шевченко, 17а, 17б, 17в, 19а, 21а, 21б, 23а, 23б, 25, 27;

просп. Гагарина, 12.

Воды не будет до 20:00

Сегедская, 14, 14а, 16;

Армейская, 2,4,6;

Фонтанская, 3/5,7,9б,9е.

Воды не будет до 17:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.