Жителі Приморського району Одеси залишились без води до вечора — адреси

Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 квітня, у жителів Приморського району Одеси не буде води до вечора. Водопостачання частині містян планують повернути до 17:00, а повністю відновити — 20:00, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

просп. Шевченка, 17а, 17б, 17в, 19а,21а,21б,23а,23б,25,27;

просп. Гагаріна, 12.

Води не буде до 20:00

Сегедська, 14,14а,16;

Армійська, 2,4,6;

Фонтанська, 3/5,7,9б,9е.

Води не буде до 17:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



Також ми писали, що українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.