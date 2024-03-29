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Жители целого микрорайона и ряда улиц в Одессе остались без воды — кто именно

29 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жители целого микрорайона и ряда улиц в Одессе остались без воды — кто именно
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 29 марта, у части жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение в дома горожан планируют вернуть к 17:00, однако жителям целого микрорайона — в 22:00. Следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды:

  • Мясоедовская — все дома;
  • Серединский сквер — все дома;
  • Прохоровская — все дома.
    Воды не будет до 15:00.
  • пер. Молокова — все дома;
  • Окружная — все дома.
    Воды не будет до 17:00.
  • Рождественская — все дома.
    Воды не будет до 22:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. Скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на водоснабжение для бытовых потребителей. Соответствующее решение должно быть одобрено до конца текущего месяца.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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