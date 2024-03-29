Жители целого микрорайона и ряда улиц в Одессе остались без воды — кто именно
Сегодня, 29 марта, у части жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение в дома горожан планируют вернуть к 17:00, однако жителям целого микрорайона — в 22:00. Следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды:
- Мясоедовская — все дома;
- Серединский сквер — все дома;
- Прохоровская — все дома.
Воды не будет до 15:00.
- пер. Молокова — все дома;
- Окружная — все дома.
Воды не будет до 17:00.
- Рождественская — все дома.
Воды не будет до 22:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. Скидка предназначена для многодетных семей.
Также мы писали, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на водоснабжение для бытовых потребителей. Соответствующее решение должно быть одобрено до конца текущего месяца.
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