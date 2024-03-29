Жителі цілого мікрорайону і низки вулиць в Одесі залишились без води — хто саме
Сьогодні, 29 березня, у частини жителів Одеси не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 17:00, проте жителям цілого мікрорайону — аж о 22:00. Варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води:
- М'ясоєдівська — усі будинки;
- Серединський сквер — усі будинки;
- Прохоровська — усі будинки.
Води не буде до 15:00.
- пров. Молокова — усі будинки;
- Окружна — усі будинки.
Води не буде до 17:00.
- Різдвяна — усі будинки.
Води не буде до 22:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Знижка передбачена для багатодітних родин.
Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на водопостачання для побутових споживачів. Відповідне рішення мають схвалити до кінця поточного місяця.
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