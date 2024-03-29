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Жителі цілого мікрорайону і низки вулиць в Одесі залишились без води — хто саме

29 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Жителі цілого мікрорайону і низки вулиць в Одесі залишились без води — хто саме
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 березня, у частини жителів Одеси не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 17:00, проте жителям цілого мікрорайону  — аж о 22:00. Варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води:

  • М'ясоєдівська — усі будинки;
  • Серединський сквер — усі будинки;
  • Прохоровська — усі будинки. 
    Води не буде до 15:00.
  • пров. Молокова — усі будинки;
  • Окружна — усі будинки. 
    Води не буде до 17:00.
  • Різдвяна — усі будинки.
    Води не буде до 22:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155. 

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на водопостачання для побутових споживачів. Відповідне рішення мають схвалити до кінця поточного місяця.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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