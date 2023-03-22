Жилой массив Одессы останется на ночь без воды

Воду бесплатно можно набрать в бюветах города

Аварийное отключение воды ждет жилмассив "Ленселище". Водоснабжение будет отсутствовать в ночь на 24 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 23:00 23 марта до 06:00 24 марта 2023 года будет прекращена подача воды потребителям жилмассива "Ленселище"", — говорится в сообщении.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.

Также, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.