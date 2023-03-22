Житловий масив Одеси залишиться на ніч без води
Аварійне відключення води чекає на житловий масив "Ленселище". Водопостачання буде відсутнє в ніч проти 24 березня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу з 23:00 23 березня до 06:00 24 березня 2023 року буде припинено подачу води споживачам житлового масиву "Ленселище"", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Також, на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.