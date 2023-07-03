Беби-бум в Ивано-Франковске

Мальчики играют с игрушками. Фото: pixabay

За прошедшую неделю в Одессе родилось 130 новых украинцев, среди которых сразу три пары двоен. На свет появилось 66 мальчиков и 64 девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

"Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах" , — говорится в сообщении.

Первые обязательные прививки

Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:

коклюш

дифтерия

столбняк

корь

паротит

краснуха

туберкулез

гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)

полиомиелит

гепатит В

Рекомендуемые прививки

от ротавирусной инфекции (пример — вакцина Ротарикс)

от ветряной оспы (Варилрикс)

от пневмококковой инфекции (вакцины Превенар 13 и Синфлорикс)

от гепатита А (вакцина Хаврикс или Твинрикс)

от менингококковой инфекции (Менактра)

от гриппа (Ваксигрипп, Ваксигрипп Тетра, Джи Си Флю)

от папилломавирусной инфекции (Церварикс)

Ранее мы писали, что исследователи определили, что когда речь идет о лучшем возрасте для рождения детей, то для женщин существует девятилетняя зона "золотого возраста". Ученые проанализировали более 31 000 родов, которые помогли определить возраст женщин, имеющих самый низкий риск врожденных дефектов.