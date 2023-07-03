Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жизнь продолжается: сколько родилось детей за прошлую неделю в Одессе arrow

Жизнь продолжается: сколько родилось детей за прошлую неделю в Одессе

3 июля 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Беби-бум в Ивано-Франковске
Мальчики играют с игрушками. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За прошедшую неделю в Одессе родилось 130 новых украинцев, среди которых сразу три пары двоен. На свет появилось 66 мальчиков и 64 девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

"Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах" , — говорится в сообщении.

Первые обязательные прививки

Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:

  • коклюш
  • дифтерия
  • столбняк
  • корь
  • паротит
  • краснуха
  • туберкулез
  • гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)
  • полиомиелит
  • гепатит В

Рекомендуемые прививки

  • от ротавирусной инфекции (пример — вакцина Ротарикс)
  • от ветряной оспы (Варилрикс)
  • от пневмококковой инфекции (вакцины Превенар 13 и Синфлорикс)
  • от гепатита А (вакцина Хаврикс или Твинрикс)
  • от менингококковой инфекции (Менактра)
  • от гриппа (Ваксигрипп, Ваксигрипп Тетра, Джи Си Флю)
  • от папилломавирусной инфекции (Церварикс)

Ранее мы писали, что исследователи определили, что когда речь идет о лучшем возрасте для рождения детей, то для женщин существует девятилетняя зона "золотого возраста". Ученые проанализировали более 31 000 родов, которые помогли определить возраст женщин, имеющих самый низкий риск врожденных дефектов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз