Беби-бум в Ивано-Франковске

Жизнь продолжается: сколько родилось детей за прошлую неделю в Одессе
За прошедшую неделю в Одессе родилось 130 новых украинцев, среди которых сразу три пары двоен. На свет появилось 66 мальчиков и 64 девочки.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"Все городские роддома работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах" , — говорится в сообщении.
Первые обязательные прививки
Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:
- коклюш
- дифтерия
- столбняк
- корь
- паротит
- краснуха
- туберкулез
- гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)
- полиомиелит
- гепатит В
Рекомендуемые прививки
- от ротавирусной инфекции (пример — вакцина Ротарикс)
- от ветряной оспы (Варилрикс)
- от пневмококковой инфекции (вакцины Превенар 13 и Синфлорикс)
- от гепатита А (вакцина Хаврикс или Твинрикс)
- от менингококковой инфекции (Менактра)
- от гриппа (Ваксигрипп, Ваксигрипп Тетра, Джи Си Флю)
- от папилломавирусной инфекции (Церварикс)
Ранее мы писали, что исследователи определили, что когда речь идет о лучшем возрасте для рождения детей, то для женщин существует девятилетняя зона "золотого возраста". Ученые проанализировали более 31 000 родов, которые помогли определить возраст женщин, имеющих самый низкий риск врожденных дефектов.